В Каире начали реставрировать позолоченный саркофаг Тутанхамона

Министерство по делам памятников древности Египта в воскресенье пригласило журналистов в реставрационные мастерские нового Египетского музея у пирамид Гизы, чтобы продемонстрировать процесс реставрации бесценного позолоченного деревянного саркофага знаменитого фараона Тутанхамона, жившего более 3,3 тысячи лет назад.

Саркофаг почти месяц назад покинул усыпальницу молодого царя в долине Царей в Луксоре и был доставлен в египетскую столицу впервые за почти сто лет с момента обнаружения гробницы Говардом Картером.

«Это третий саркофаг Тутанхамона, он впервые был вывезен из гробницы 12 июля этого года по двум причинам: во-первых, он будет позднее выставлен вместе с сокровищами из гробницы рядом с двумя другими саркофагами, во-вторых, памятник нуждается в реставрации, спустя почти сто лет со дня открытия захоронения», — сказал журналистам министр по делам памятников древности Египта Халед аль-Аннани, сообщает ria.ru.