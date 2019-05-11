В Кабуле убита известная афганская телеведущая

Известная в Афганистане телевизионная журналистка Мена Мангаль была убита в субботу утром в Кабуле. Об этом сообщили представители властей.

По словам официального представителя Министерства внутренних дел, нападение на Мангаль было совершено в 7:20 утра рядом с кабульским рынком Карте Нау. Очевидцы происшествия рассказали RFE/RL, что в журналистку стреляли двое мотоциклистов.

По словам свидетеля происшествия, сначала один из мотоциклистов несколько раз выстрелил в воздух, чтобы разогнать толпу, а затем сделал два выстрела в журналистку. Нападавшим удалось скрыться с места происшествия. Полиция занимается расследованием убийства.

Родственники Мангаль в разговоре с RFE/RL подтвердили, что журналистка в момент нападения ожидала машину, которая должна была доставить ее на работу. Мангаль работала советником по культуре в нижней палате афганского парламента.

Мена Мангаль в течение более чем десяти лет вела программы на частных афганских телеканалах Ariana TV, Lamar и Shamshad TV.

Она была одним из лидеров мнений в местных социальных сетях. На ее страницах обсуждались права афганских женщин на работу и учебу.

Мангаль откровенно рассказывала в соцсетях о том, что в 2017 году ее вынудили выйти замуж против ее воли. В начале мая она добилась развода. В последнее время журналистка сообщала, что неизвестные присылают ей сообщения с угрозами убийства.

| 2019-05-11T22:31:17+00:00 11 мая 2019, 23:23|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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