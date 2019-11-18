В Кабуле четверо военных пострадали при взрывах View Larger Image Четыре солдата пострадали в результате взрывов, прогремевших в Кабуле в понедельник утром, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя МВД Насрата Рахими. Сообщается, что смертник подорвался рядом с центром военной подготовки. Агентство Пажвак, в свою очередь, сообщает о двух взрывах. Отмечается, что дороги рядом с инцидентом перекрыты. (РИА Новости) Редакция| 2019-11-18T09:41:36+00:00 18 ноября 2019, 11:38| (Пока оценок нет) Загрузка...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Полиция Новой Зеландии начала уголовное…Президент Афганистана назвал атаку талибов в Кабуле терактомТрамп заявил, что талибы осознали свою ошибку, но не…У здания МВД в Кабуле произошел взрыв В рубрике Сброс в океан воды с АЭС «Фукусима-1» не создаст проблем, считают власти Японии Gallery Сброс в океан воды с АЭС «Фукусима-1» не создаст проблем, считают власти Японии 18 ноября 2019, 11:45 В КНР заявили, что не потерпят каких-либо «инцидентов с независимостью» Тайваня Gallery В КНР заявили, что не потерпят каких-либо «инцидентов с независимостью» Тайваня 18 ноября 2019, 11:21 Ведущие СМИ обсуждают в Шанхае вызовы и возможности медиа Gallery Ведущие СМИ обсуждают в Шанхае вызовы и возможности медиа 18 ноября 2019, 11:05 Дипломаты посольства Венесуэлы покинули Боливию Gallery Дипломаты посольства Венесуэлы покинули Боливию 18 ноября 2019, 10:49 Президенты США и Франции обсудили по телефону Сирию и Иран Gallery Президенты США и Франции обсудили по телефону Сирию и Иран 18 ноября 2019, 10:32