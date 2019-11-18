В Кабуле четверо военных пострадали при взрывах

Четыре солдата пострадали в результате взрывов, прогремевших в Кабуле в понедельник утром, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя МВД Насрата Рахими.
Сообщается, что смертник подорвался рядом с центром военной подготовки.
Агентство Пажвак, в свою очередь, сообщает о двух взрывах. Отмечается, что дороги рядом с инцидентом перекрыты. (РИА Новости)
| 2019-11-18T09:41:36+00:00 18 ноября 2019, 11:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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