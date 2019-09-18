В Кабардино-Балкарии ввели режим КТО

Режим контртеррористической (КТО) операции введен в КБР. Об этом ТАСС сообщили в среду в ФСБ.

«С 5:00 в городе Чегем, на части его территории, веден режим контртеррористической операции», — сказали в ФСБ.

В оперативном штабе региона сообщили ТАСС, что режим КТО введен в связи с возможным обнаружением в частном доме членов религиозно-экстремистской группировки.

«17 сентября 2019 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов получена информация о возможном месте нахождения членов религиозно-экстремистской группировки и их пособников, вынашивающих планы совершения преступлений террористической направленности, в частном домовладении города Чегем Чегемского муниципального района КБР, — говорится в сообщении штаба. — Руководствуясь требованиями федерального закона, в целях пресечения и раскрытия террористического акта, минимизации его последствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства, начальником Управления ФСБ России по КБР Ворониным С. В. принято решение о проведении с 05:00 18 сентября 2019 года контртеррористической операции и введении правового режима КТО на части территории города Чегем Чегемского муниципального района КБР, ограниченной улицами: Кярова, 2-й Промышленный проезд, русло реки Чегем, восточная окраина города Чегем».

По данным источника во властных структурах региона, в ходе КТО, по предварительным данным, нейтрализованы два боевика.

«Там двое боевиков нейтрализованы, сейчас идут следственные действия», — сказал собеседник агентства.

По данным источника в силовых структурах, личности боевиков установлены, в зоне КТО обнаружено самодельное взрывное устройство. На месте работают взрывотехники.