В Йемене не видят смысла в переговорах с сепаратистами без договора с ОАЭ

«Не было и не будет диалога с так называемым «Переходным советом» за столом переговоров. Для нас этот вопрос больше не стоит. Если нам нужно вести переговоры, то с братьями из ОАЭ или из Саудовской Аравии, поскольку ОАЭ являются главной стороной конфликта. Мы не хотим сидеть за столом переговоров с теми, кто лишь является инструментами в чьих-то руках, мы хотим вести переговоры с хозяевами этих «инструментов «, — сказал аль-Майсари. Запись его выступления приводится в микроблоге правительства Йемена в социальной сети Twitter.