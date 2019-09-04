В Йемене не видят смысла в переговорах с сепаратистами без договора с ОАЭ

Международно признанное правительство Йемена не считает нужным вести переговоры с захватившим юг страны Переходным советом Южного Йемена без договоренности с ОАЭ, чьей поддержкой пользуются сепаратисты, заявил в среду вице-премьер, министр внутренних дел Йемена Ахмед аль-Майсари.
Во вторник представители Переходного совета прибыли в Джидду по приглашению властей Саудовской Аравии, которые пытаются наладить диалог между сторонами конфликта на юге Йемена.
Официальный представитель совета Низар Хайсам сообщил РИА Новости, что в ближайшие два дня ожидается ряд встреч с саудовской стороной, в частности, с заместителем министра обороны Саудовской Аравии Халедом бен Салманом.
«Не было и не будет диалога с так называемым «Переходным советом» за столом переговоров. Для нас этот вопрос больше не стоит. Если нам нужно вести переговоры, то с братьями из ОАЭ или из Саудовской Аравии, поскольку ОАЭ являются главной стороной конфликта. Мы не хотим сидеть за столом переговоров с теми, кто лишь является инструментами в чьих-то руках, мы хотим вести переговоры с хозяевами этих «инструментов «, — сказал аль-Майсари. Запись его выступления приводится в микроблоге правительства Йемена в социальной сети Twitter.