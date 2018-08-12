В израильском городе отключили освещение ради метеоритного дождя

Власти небольшого израильского города Мицпа-Рамон в пустыне Негев распорядились накануне вечером выключить освещение, чтобы 5 тысяч местных жителей и многочисленные приезжие смогли наблюдать метеоритный дождь.

В ночь на 12 августа над Израилем, в часы пика звездопада, можно было увидеть падение от 60 до 120 метеоритов, сообщает портал vesty.co.il.

Местом паломничества любителей звездопада Мицпа-Рамон стал из-за того, что расположен на краю кратера Рамон, признанного Международным заповедником ночного неба. Этот статус он получил от Международной ассоциации темного неба (International Dark-Sky Association).

Власти муниципалитета Мацпа-Рамона приняли решение «затемнить» город и прилегающий к нему район. Туристов и горожан предупредили о необходимости иметь на этот случай фонарики. На специально организованной астрономической площадке было установлено множество телескопов, так что каждый желающий мог наблюдать за редким астрономическим явлением.

 

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| 2018-08-12T13:15:34+00:00 12 августа 2018, 14:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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