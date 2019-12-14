В Израиле сообщили о скором изобретении лекарства от рака

Израильская фармацевтическая компания Accelerated Evolution Biotechnologies через год планирует представить «полноценное лекарство от рака», пишут израильские СМИ.

По словам представителя AEBi Дэна Аридора, это будет революционный прорыв: «Наше лекарство будет результативным с первого дня, его эффект будет длиться несколько недель, а сам препарат будет иметь минимум побочных эффектов при гораздо более низкой стоимости, чем большинство других видов лечения на рынке».

По информации AEBi, новый препарат получит название MuTaTo, что означает «многоцелевой токсин». Он поражает раковые клетки сразу несколькими пептидами — соединениями из цепочек аминокислот.

Такая многоплановая атака, похожая на то, как антибиотик борется с вирусом — залог эффективности лечения. Комбинирование пептидов позволяет окончательно уничтожить раковые клетки и не допустить их мутации, развития резистентности к лекарствам.