В Израиле прошли массовые протесты против закона о суррогатном материнстве

Несколько десятков тысяч человек вышли на массовую забастовку в Израиле против закона о суррогатном материнстве, который лишает однополые пары и одиноких мужчин возможности заводить детей таким способом, израильский парламент (Кнессет) принял его 19 июля.

Мирные протесты в поддержку ЛГБТ-сообщества и против дискриминации прошли в Иерусалиме и в Тель-Авиве на площади Ицхака Рабина, где люди частично перекрыли движение на одной из главных автомагистралей города. BBC сообщает о нескольких задержанных.

В поддержку забастовки выступили несколько десятков международных и местных компаний, которые разрешили своим сотрудникам не выходить на работу в этот день и не зачислять его как выходной. Среди таких компаний Microsoft, Google, Facebook, eBay, Nespresso, Motorola, Procter & Gamble, крупные израильские телекоммуникационные компании Hot и Yes и один из популярных локальных брендов Kastro, сообщает currenttime.tv.

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