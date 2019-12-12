В Израиле пройдут третьи за год выборы в Кнессет

В Израиле пройдут третьи за год парламентские выборы, сообщает Агентство Анадолу.

Решение принято в связи с тем, что депутаты парламента (Кнессет) не смогли сформировать коалиционное правительство в отведенный им срок – 21 день.

По итогам выборов 9 апреля 2019 года Нетаньяху не смог сформировать правительство, после чего партия премьера провела через парламент решение о самороспуске Кнессета и проведении повторных выборов в сентябре.

17 сентября в Израиле впервые прошли досрочные парламентские выборы, по итогам которых президент Реувен Ривлин поручил Нетаньяху сформировать новое правительство, однако это ему вновь не удалось.

После этого глава государства передал мандат на формирование Кабмина основному сопернику Нетаньяху — председателю блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганцу. Но и Ганц не смог сформировать правительство.

В итоге президент 21 ноября отвел парламенту 21 день на формирование правительства.

Депутаты не смогли согласовать имени кандидата, который сформирует коалиционное правительство и в соответствии с конституцией Кнессет объявил о самороспуске.

Выборы должны быть проведены не позднее 90 дней, то есть до 10 марта 2020 года.

Однако, поскольку конечная дата — 10 марта совпадает с еврейским праздником Пурим, политические партии представили в парламент проект закона о проведении выборов 2 марта 2020 года. За назначение новых выборов на эту дату в первом чтении проголосовал 91 депутат, но предстоит еще голосование во втором и третьем чтениях.