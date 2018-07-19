В Израиле приняли закон о национальном еврейском государстве

Кнессет принял в четверг, 19 июля, спорный закон о национальном еврейском характере государства Израиль. За него проголосовали 62 депутата, 55 выступили против, а еще двое воздержались.

Закон предполагает, что Израиль — это историческая родина еврейского народа, право на национальное самоопределение есть только у еврейского населения, иврит — единственный официальный язык государства, Иерусалим — столица страны, а развитие еврейских поселений представляет собой задачу государственной важности.

Арабский язык получил «специальный статус», который позволит в дальнейшем использовать его в государственных учреждениях.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил после принятия закона: «Израиль — это национальное государство еврейского народа, и мы уважаем права всех наших граждан».

В то же время депутаты арабского происхождения назвали закон расистским и посчитали его принятие «смертью демократии». Арабское население составляет около 20% жителей Израиля.

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| 2018-07-19T16:15:03+00:00 19 июля 2018, 16:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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