В Израиле пока не удается сформировать правительство

Переговоры по формированию правительственной коалиции по итогам выборов 17 сентября между премьер-министром и главой партии «Ликуд» Биньямином Нетаньяху и лидером партии «Наш дом — Израиль» (НДИ), бывшим министром обороны Авигдором Либерманом завершились в четверг безрезультатно. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan.

«На встрече не было достигнуто никакого прорыва», — цитирует радиостанция заявление представителей «Ликуд». По ее данным, в ходе переговоров, которые продолжались около часа, Либерман повторил свой призыв к формированию по итогам выборов правительства единства с участием «Ликуд», блока центристских партий «Кахоль-Лаван» бывшего главы Генштаба израильской армии Бени Ганца и НДИ без включения представителей ультраортодоксальных партий.

«Ликуд» на коалиционных переговорах выступает от блока 4 правых и ультраортодоксальных партий, которые контролируют 55 мест из 120 в Кнессете (парламенте) 22-го созыва. НДИ по итогам выборов получила 8 кресел в однопалатном парламенте. Ранее закончились безрезультатно несколько раундов переговоров по формированию правительства между представителями «Ликуд» и «Кахоль-Лаван». (ТАСС)