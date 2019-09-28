В Израиле объяснили провал Patriot в Саудовской Аравии

Бывший директор Израильской организации по противоракетной обороне Узи Рубин объяснил провал американского комплекса Patriot в Саудовской Аравии.
По мнению Рубина, слова которого приводит Defense News, саудовская система ПВО не смогла обнаружить низколетящие ракеты и беспилотники, поскольку ее датчики отслеживали цели только над горизонтом. Кроме того, Саудовская Аравия имеет большую территорию, что также усложняет защиту воздушного пространства.
Инженер считает, что Эр-Рияду подошел бы российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С-1». Он бы позволил саудитам обнаруживать и сбивать даже низколетящие объекты.(РИА Новости)