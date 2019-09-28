В Израиле объяснили провал Patriot в Саудовской Аравии

Бывший директор Израильской организации по противоракетной обороне Узи Рубин объяснил провал американского комплекса Patriot в Саудовской Аравии.
По мнению Рубина, слова которого приводит Defense News, саудовская система ПВО не смогла обнаружить низколетящие ракеты и беспилотники, поскольку ее датчики отслеживали цели только над горизонтом. Кроме того, Саудовская Аравия имеет большую территорию, что также усложняет защиту воздушного пространства.
Инженер считает, что Эр-Рияду подошел бы российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С-1». Он бы позволил саудитам обнаруживать и сбивать даже низколетящие объекты.(РИА Новости)
| 2019-09-28T15:33:50+00:00 28 сентября 2019, 17:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss