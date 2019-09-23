В Израиле ни один кандидат в премьеры не набрал голоса для создания кабмина

Ни один из кандидатов в премьеры будущего коалиционного правительства Израиля не получил требуемое депутатское большинство в свою поддержку по итогам консультаций представителей партий у президента Израиля Реувена Ривлина.

В пользу Бени Ганца, лидера блока «Кахоль-Лаван», набравшего наибольшее число мандатов на парламентских выборах 17 сентября, высказались, помимо делегатов от его блока, представители партий левого толка «Авода-Гешер» и «Демократический союз», а также 10 из 13 депутатов Объединенного арабского списка. Члены партии «Балад», входящей в блок арабских партий, отозвали три своих голоса. Таким образом Ганц заручился голосами 54 депутатов в свою поддержку.