В Израиле начались парламентские выборы

От голосования зависит, останется ли вождь израильских правых, лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху в кресле премьера на четвертый подряд и пятый в карьере срок или уступит его бывшему начальнику Генштаба Бенни Ганцу, договорившемуся о ротации на посту главы правительства с экс-министром финансов Яиром Лапидом. У центристского блока «Кахоль-Лаван» и его соратников мало расхождений с Нетаньяху в вопросах безопасности и внешней политики, но во внутриполитической и общественной жизни страны они предлагают более либеральную альтернативу консерватизму правых.