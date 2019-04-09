В Израиле начались парламентские выборы

Парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство и назначен премьер-министр, начались в Израиле.
Свыше шести миллионов избирателей смогут проголосовать на трех с лишним тысячах участках, которые открыты по всей стране с 7.00 до 22.00. Там установлены более 10 тысяч урн, куда совершеннолетнему израильтянину полагается бросить листок с буквенным символом одной из баллотирующихся партий.
От голосования зависит, останется ли вождь израильских правых, лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху в кресле премьера на четвертый подряд и пятый в карьере срок или уступит его бывшему начальнику Генштаба Бенни Ганцу, договорившемуся о ротации на посту главы правительства с экс-министром финансов Яиром Лапидом. У центристского блока «Кахоль-Лаван» и его соратников мало расхождений с Нетаньяху в вопросах безопасности и внешней политики, но во внутриполитической и общественной жизни страны они предлагают более либеральную альтернативу консерватизму правых.
На 120 мест в Кнессете претендуют четыре десятка партий – от политических тяжеловесов с сотнями тысяч активистов и претензиями на министерские портфели до небольших объединений «одной темы» без реальных шансов преодолеть электоральный барьер.(РИА Новости)