В Израиле дефицит воды достиг 2,5 миллиарда кубометров

Общий дефицит водных ресурсов в Израиле составляет 2,5 миллиарда кубометров. Об этом, как передает РИА Новости, сообщило в воскресенье управление водных ресурсов страны.

«Климатические изменения обязывают нас превратить экономию воды в образ жизни, даже когда настанут более щедрые на дожди времена», — говорится в пресс-релизе, опубликованном ведомством.

В качестве главной причины водного истощения специалисты называют глобальные климатические изменения. В связи с этим ожидается, что в стране будут введены ограничения на потребление воды, в первую очередь сокращены квоты на полив частных участков.

В управлении отмечают, что наиболее тяжелая ситуация с водными источниками сложилась на севере страны. По оценке специалистов, к концу летнего сезона 2018 года уровень воды в крупнейшем озере Израиля — Кинерете — опустится до черной черты, то есть до отметки 214,86 метра ниже уровня моря и продолжит снижаться в среднем на 1 сантиметр в сутки.

Отмечается, что водной компании недавно пришлось удлинить и опустить значительно ниже трубу для забора воды из Кинерета. А остров, образовавшийся в центре озера, уже в ближайшие дни соединится с береговой линией и превратится в полуостров.

Однако забор порядка 100 миллионов кубометров воды в год из Кинерета продолжается — львиную долю озерной воды Израиль вынужден поставлять в Иорданию в рамках мирного договора.

Правительство Израиля утвердило масштабную программу модернизации водного хозяйства. План стратегического развития до 2030 года, как сообщается, предусматривает создание новых опреснительных станций и переброску воды в Кинерет.

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