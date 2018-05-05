В Измире открылся парк «Баку»

В турецком городе Измир состоялось открытие парка «Баку». В церемонии открытия парка принял участие посол Азербайджана в Турции Хазар Ибрагим. Азербайджанский дипломат дал высокую оценку братским узам двух стран, напомнив при этом, что Баку и Измир являются городами побратимами. Х.Ибрагим поблагодарил городской муниципалитет за инициативу по созданию парка «Баку».

Мэр Измира Азиз Коджаоглу, в свою очередь, выразил уверенность в том, что новый парк, площадью в 2750 квадратных метров, обогатит городской колорит жемчужины Эгейского моря, – сообщает агентство «Анадолу».

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| 2018-05-05T23:11:42+00:00 5 мая 2018, 23:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|0

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