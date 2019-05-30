В июне активы EWE перейдут к SOCAR Turkey

Активы германского энергетического холдинга EWE Turkey перейдут к компании SOCAR 17 июня. Об этом говорится в сообщении компании SOCAR Turkiye Enerji, информирует Агентство Анадолу.

В январе SOCAR объявила о завершении переговоров по приобретению холдинга EWE AG и связанных с ним турецких компаний — Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, EWE Enerji и Millenicom.

Все процедуры, связанные с покупкой, подошли к концу.

Сделку, в частности, одобрили Антимонопольный орган, Управление по регулированию энергетического рынка и Управление информационных технологий и связи Турции.

80 процентов акций газораспределительных компаний Bursagaz и Kayserigaz, а также 100 процентов акций компаний EWE Enerji, Enervis и Millenicom перейдут к SOCAR.

| 2019-05-30T14:43:07+00:00 30 мая 2019, 17:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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