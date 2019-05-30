В июне активы EWE перейдут к SOCAR Turkey

Активы германского энергетического холдинга EWE Turkey перейдут к компании SOCAR 17 июня. Об этом говорится в сообщении компании SOCAR Turkiye Enerji, информирует Агентство Анадолу.

В январе SOCAR объявила о завершении переговоров по приобретению холдинга EWE AG и связанных с ним турецких компаний — Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, EWE Enerji и Millenicom.

Все процедуры, связанные с покупкой, подошли к концу.

Сделку, в частности, одобрили Антимонопольный орган, Управление по регулированию энергетического рынка и Управление информационных технологий и связи Турции.

80 процентов акций газораспределительных компаний Bursagaz и Kayserigaz, а также 100 процентов акций компаний EWE Enerji, Enervis и Millenicom перейдут к SOCAR.