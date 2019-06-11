В июле стартует очередная распродажа льготных квартир

Утром 12 июля начнется очередная кампания электронной распродажи 253 квартир по льготным ценам в Ясамальском жилом комплексе, анонсирует Госагенство жилищного строительства.

Гражданам напомнили, что приобретение квартир, находящихся в распоряжении MİDA, по указу Президента Азербайджана № 1113 от 16 ноября 2016 года осуществляется в электронном порядке через систему Güzəştli mənzil на портале «электронного правительства» www.e-gov.az.

На участие в электронных торгах могут претендовать граждане, имеющие электронный кабинет в системе «Güzəştli mənzil». В частности отмечается, что имеющие электронный кабинет претенденты обладают равными правами в выборе квартир, вне зависимости от даты регистрации или порядкового номера. Правила пользования системой Güzəştli mənzil подробно изложены с видео и текстовыми пояснениями на сайтах www.mida.gov.az и www.mida.az.

Квартиры полностью отремонтированы, оснащены кухонной мебелью, системой комби, а также счетчиками газа, воды и электричества.

Все здания спроектированы и построены в соответствии с Государственными строительными нормами Азербайджанской Республики, получили положительный вердикт Госагентства по контролю над строительством при МЧС.

«Цены на «льготные» квадратные метры остаются наиболее обсуждаемым вопросом, волнующим претендентов», — уверен председатель Центра экономического и социального развития (ЦЭСР) Вугар Байрамов.

Собеседник напомнил, что цена однокомнатных квартир, включая НДС, составит 29,925 манатов, двухкомнатных — 47,282 маната, цены на трехкомнатные квартиры начинаются с 65,626 манатов. Ежемесячные платежи по ипотеке будут установлены в размере 129-136 манатов за 1-комнатную квартиру, 203-236 манатов — 2-комнатную квартиру и 282-288 манатов за трехкомнатные квартиры при покупке квартир за счет социальных ипотечных кредитов.

«Несмотря на то, что стоимость квартир ниже цен на аналогичное жилье, расположенное в данном районе, ЦЭСР представил правительству свои предложения о снижении стоимости социального жилья», — сообщил экономист, отметив, что подведомственная организация предлагает правительству взять на себя часть расходов, связанных со строительством социального жилья.

ЦЭСР полагает, что компенсация расходов приведет к резкому снижению стоимости льготных метров. Таким образом, одна треть стоимости квартир может быть компенсирована за счет государства. Как выяснилось, упомянутый подход сократит ежемесячные взносы по социальной ипотеке. В этом случае цены на однокомнатные квартиры понизятся до 19950 манатов, двухкомнатные — до 31521 маната, а стоимость трехкомнатных квартир составит порядка 43750 манатов.

Соответственно, ежемесячные платежи по ипотеке уменьшатся до 87 манатов по кредиту на однокомнатные квартиры, 147 манатов — двухкомнатные и порядка 188 манатов трехкомнатные квартиры. «Такие расценки можно считать более приемлемыми для семей с низкими доходами. Учитывая тот факт, что доходы страны увеличились на высокой цене нефти, найти источник финансирования будет несложно», — говорит Байрамов.

В свою очередь экономист Самир Алиев считает расценки на льготные метры завышенными. «Цены на жилье (940-950 манатов за квадратный метр), отстроенное в рамках государственного проекта, сложно назвать льготными и не отвечают статусу социального жилья», — полагает экономист.

По свидетельству специалистов, установи такие расценки частная строительная компания, это было бы нормально. Однако в данном случае речь идет о Госагентстве жилищного строительства — структуре, имеющей доступ к государственным ресурсам, а также свободной от неофициальных платежей и расходов.

Напомним, что Государственное агентство по жилищному строительству объявило о продаже квартир в жилом комплексе, отстроенном на территории Ясамальского района столицы. Речь идет о реализации 10 квартир в зданиях 6-9 и 243 квартир в зданиях 10, 11, 12 и 13 в Ясамальском жилом комплексе, расположенном по адресу: Ясамальский района, Внешняя окружная дорога, 8.