В итоговой декларации саммита Тюркского совета в Баку выражена поддержка операции «Источник мира»

Операция «Источник мира» внесет вклад в обеспечение территориальной целостности Сирии, говорится в итоговой декларации саммита Тюркского совета, прошедшего 15 октября в Баку, сообщает Агентство Анадолу.

В саммите приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Венгрии (страна-наблюдатель в Тюркском совете) Виктор Орбан и вице-премьер Туркменистана Пурли Агамурадов.

По итогам саммита принята итоговая декларация, в которой страны Тюркского совета выразили поддержку операции ВС Турции «Источник мира». Целью операции является ликвидация террористической угрозы у границ Турции и создание зоны безопасности в Сирии, в которую добровольно вернутся миллионы сирийских беженцев.

«Тюркский совет выражает уверенность в том, что операция «Источник мира» внесет вклад в борьбу с терроризмом, обеспечение территориальной целостности Сирии, спасение сирийцев от насилия террористов и возвращение беженцев на родину», — говорится в итоговой декларации.