В Италии сформировали новое правительство

Завершено формирование нового правительства Италии: в понедельник 43 вице-министра и заместителя министра в кабинете Джузеппе Конте принесли присягу на верность республике в римском Дворце Киджи, который с 1961 года является официальной резиденцией Совмина.

Текст присяги в присутствии Конте зачитал секретарь Совмина Риккардо Фраккаро, после чего участники официальной церемонии вместе произнесли слово «клянусь», а затем каждый их них расписался в соответствующем протоколе.

Приветствуя новых заместителей министров, Конте подчеркнул большую ответственность лиц, находящихся на государственной службе, и призвал их выполнять свои обязанности «дисциплинированно и с честью». По его словам, путеводной звездой для всех членов правительства будет служить конституция Италии.