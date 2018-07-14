В Италии прошел фестиваль Fatti vedere in tutto il mondo — Покажи себя миру

В итальянском городе Римини прошел IV Международный фестиваль искусств «Покажи себя миру» («Fatti vedere in tutto il mondo»).

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Главного Управления культуры города Баку, в фестивале приняли участие более 260 конкурсантов из Италии, Азербайджана, России, Казахстана и других стран.

Ученица одиннадцатилетней музыкальной школы №3 имени Джевдета Гаджиева Нигяр Сеидова (эстрадное пение, педагог Солмаз Гасымова ) и член Дома культуры поселка Бибиэйбат Угур Мамедли (педагог Ханым Мамедова) завоевали первые места на фестивале.

Угур Мамедли также получил памятный подарок от почетного члена жюри фестиваля Фабио Ламборгини. По решению жюри фестиваля одиннадцатилетняя музыкальная школа №3 имени Джевдета Гаджиева была удостоена Кубка фестиваля.

В Италию был также приглашен обладатель гран-при второго Международного фестиваля-конкурса искусств «Testene Art Baku» Рза Хосровзаде, который исполнил композицию председателя жюри Виктора Пеленягрэ «Не шумите листья», написанную специально для него.

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