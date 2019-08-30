В Италии произошло новое извержение вулкана Стромболи

Новое извержение вулкана Стромболи, находящегося на одноименном итальянском острове в Тирренском море близ Сицилии, произошло поздно вечером в четверг, передает РИА Новости.
По сообщениям местных жителей, примерно в 22.45 они услышали мощный взрыв, после которого над кратером вулкана поднялся столб вулканического пепла и песка. После этого с интервалом примерно в 20 минут произошли еще два менее сильных взрыва, которые также сопровождались выбросом вулканического материала.
Кроме того, на западном склоне вулкана из кратера начала активно изливаться лава. Там на высоте около 600 метров находится углубление под названием «Огненный поток», по которому лава достигает моря. По свидетельствам очевидцев, лавовый поток виден сейчас с расстояния в несколько километров.