В Италии произошло новое извержение вулкана Стромболи

Новое извержение вулкана Стромболи, находящегося на одноименном итальянском острове в Тирренском море близ Сицилии, произошло поздно вечером в четверг, передает РИА Новости.

По сообщениям местных жителей, примерно в 22.45 они услышали мощный взрыв, после которого над кратером вулкана поднялся столб вулканического пепла и песка. После этого с интервалом примерно в 20 минут произошли еще два менее сильных взрыва, которые также сопровождались выбросом вулканического материала.