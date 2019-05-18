В Италии призвали отменить антироссийские санкции

«Мы постараемся убедить остальных в этом, чтобы в итоге все с нами согласились», — сказал представитель «Лиги».

«Лига» и ее лидер, вице-премьер и глава МВД страны Маттео Сальвини, проводят в субботу в Милане крупную манифестацию с участием лидеров и ведущих представителей популистских, правых и националистических партий стран Европы. В Милан прибыли лидер французского «Национального собрания» (бывший «Национальный фронт» Марин Ле Пен, глава голландской Партии свободы Герт Вилдерс, лидеры болгарской партии «Воля», чешской «Свободы и прямой демократии» и словацкой «Мы — семья», а также евродепутаты и политики из Германии, Эстонии, Бельгии, Дании, Финляндии и Австрии.