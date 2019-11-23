В Италии по древнегреческой технологии воссоздали «подводное» вино

Виноделы-энтузиасты из итальянской Тосканы объединили усилия с местными историками и учеными, чтобы воссоздать вино с греческого острова Хисос по технологии, насчитывающей почти 2,5 тысячи лет, сообщает РИА Новости.

Для этого виноград выдерживают в морской воде близ острова Эльба, сушат на солнце, а после отправляют на брожение в глиняные амфоры.

Как удалось установить исследователями, древние греки погружали виноград в Эгейское море в деревянных корзинах для того, чтобы морская соль вымыла налет с ягод. Помимо обретения нового вкуса, в конечном счете такое вино после добавления меда или изюма становилось пригодным к перевозке на более долгие расстояния – и жители Хиоса могли торговать им с колонией Массалия, ныне известной как Марсель.

«На обратном пути они для пополнения запасов останавливались на острове Эльба, и поэтому здесь было найдено множество амфор с Хиоса.