В Италии открылся 76-й Международный венецианский кинофестиваль

Торжественная церемония открытия 76-й Международного венецианского кинофестиваля состоялась в Италии. Фестиваль открыла лента японского режиссера Хирокадзу Корээда «Правда» с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях.

Конкурсную программу фестиваля в этом году составят более 20 картин, в том числе новые фильмы Романа Полански, Роя Андрессона, Пьетро Марчелло, Тодда Филлипса, Стивена Содерберга и других. Жюри основного конкурса возглавит режиссер из Южной Америки Лукресия Мартель. Фестиваль завершится 7 сентября, пишет kommersant.ru.

В программе классических документальных фильмов покажут проект сына Андрея Тарковского Tarkovskij Cinema Prayer. В рамках «Венецианской классики» представят отреставрированную версию драмы «Калина красная» (1973) режиссера Василия Шукшина.