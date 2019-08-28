В Италии открылся 76-й Международный венецианский кинофестиваль

Торжественная церемония открытия 76-й Международного венецианского кинофестиваля состоялась в Италии. Фестиваль открыла лента японского режиссера Хирокадзу Корээда «Правда» с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях.

Конкурсную программу фестиваля в этом году составят более 20 картин, в том числе новые фильмы Романа Полански, Роя Андрессона, Пьетро Марчелло, Тодда Филлипса, Стивена Содерберга и других. Жюри основного конкурса возглавит режиссер из Южной Америки Лукресия Мартель. Фестиваль завершится 7 сентября, пишет kommersant.ru.

В программе классических документальных фильмов покажут проект сына Андрея Тарковского Tarkovskij Cinema Prayer. В рамках «Венецианской классики» представят отреставрированную версию драмы «Калина красная» (1973) режиссера Василия Шукшина.

| 2019-08-29T02:18:20+00:00 29 августа 2019, 03:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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