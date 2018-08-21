В Италии нашли пропавших из-за паводка туристов

По информации руководителя региональной службы ГО Калабрии Карло Танси, жертвами стихии стали десять человек. Еще 15 человек были ранены, 11 из них в настоящее время госпитализированы.

До последнего времени пропавшими без вести считались трое молодых туристов из соседней области Апулия. Однако во вторник выяснилось, что они находятся в горной местности без мобильной телефонной связи. Все они живы и здоровы. Таким образом, в списке пропавших без вести, составленном калабрийской службой ГО, не осталось имен.

РИА Новости