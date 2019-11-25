В Италии из-за оползня рухнула часть автомобильного моста

В воскресенье, 24 ноября, в итальянской области Лигурия рухнул 30-метровый участок автомобильного моста – один из двух отрезков эстакады на автостраде, соединяющей города Турин и Савона. Об этом сообщает агентство  Reuters со ссылкой на национальную пожарную службу Италии.

Ремонтные работы на месте обрушения у подножья холма не прекратили даже с наступлением темноты. Днем там побывал глава области Джованни Тоти. По его словам, часть моста обвалилась из-за грязевого оползня. Уточняется, что в момент схода оползня машин на этом участке эстакады не было. Люди не пострадали (kp.ru)

| 2019-11-25T03:22:34+00:00 25 ноября 2019, 07:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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