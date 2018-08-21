В Италии из-за наводнения погибли восемь туристов

В результате внезапного наводнения в итальянском регионе Калабрия погибли восемь туристов. Об этом сообщил телеканал RAI.

Инцидент произошел на территории национального парка Поллино. Река, которая вышла из берегов, затопила ущелье Раганелло, где находилась группа туристов.

В результате 18 человек были эвакуированы, 12 человек госпитализированы. Среди погибших четыре мужчины и четыре женщины.

Спасатели продолжают поиски. Власти заявляют о пропавших без вести. Однако их количество пока невозможно установить — неизвестно, какое количество людей было в ущелье.

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