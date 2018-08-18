В Италии арестовали одного из боссов мафии

Сотрудники спецподразделений итальянской полиции арестовали в городе Кассано-алло-Йонио на юге страны одного из наиболее опасных боссов могущественной преступной организации «Ндрангета» Луиджи Абруццезе, который находился в общенациональном розыске, сообщили в субботу представители полицейского управления провинции Козенца, передает РИА Новости.

Согласно этой информации, в момент ареста 29-летний мафиози имел при себе два пистолета и фальшивые документы.

Абруццезе был приговорен Апелляционным судом к 20 годам тюремного заключения за организацию масштабного наркотрафика. В 2015 году он был внесен в список наиболее опасных преступников Италии, находящихся в розыске.

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