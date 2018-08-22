В испанскую Сеуту прорвались 200 нелегалов

Около 200 нелегальных мигрантов из стран Африки прорвались на территорию испанского города- эксклава Сеута, расположенного на севере африканского континента. Об этом сообщает El Pais в среду, 22 августа.

По данным издания, нелегалам удалось преодолеть ров и шестиметровый заградительный защитный вал с колючей проволокой на границе Сеуты и Марокко. Во время прорыва семь сотрудников гражданской гвардии Испании получили ранения. Также пострадало неустановленное количество мигрантов.

Отмечается, что во время прорыва нелегалы бросали в силовиков экскременты, негашенную известь и аккумуляторную кислоту.

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