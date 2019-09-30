В Испании женщину приговорили к пожизненному сроку с правом пересмотра приговора

Жительница Испании Ана Хулия Кесада приговорена к пожизненному лишению свободы с возможным пересмотром приговора за убийство восьмилетнего ребенка. Об этом сообщила в понедельник газета El Pais.

По ее информации, она стала первой женщиной в стране, в отношении которой был вынесен данный вердикт. 20 сентября Кесада была признана виновной в убийстве с отягчающими обстоятельствами Габриэля Круса — несовершеннолетнего сына своего партнера. Провинциальный суд Альмерии также запретил осужденной приближаться к родителям погибшего мальчика и обязал выплатить им в общей сложности €500 тыс. в качестве компенсации за моральный ущерб.

Кроме того, осужденной придется заплатить еще более €200 тыс. государству за расходы, понесенные во время поисковых работ Габриэля. Кесада может обжаловать вердикт суда. В противном случае ей придется провести 25 лет в заключении прежде, чем ее срок будет пересмотрен в первый раз.

Трагические события случились в феврале 2018 года, когда в небольшом населенном пункте в автономном сообществе Андалусия пропал ребенок. Считалось, что мальчик мог потеряться. В результате были организованы поиск, в которых участвовали сотни человек. Тем не менее вскоре стражи порядка выяснили, что ребенок был убит Кесадой, состоявшей на тот момент в отношениях с отцом мальчика.(ТАСС)