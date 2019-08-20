В Испании женщина скончалась от листериоза

Глава инфекционного отделения больницы Вирхен-дель-Росио Хосе Мигель Сиснерос сообщил о первом летальном случае в результате заражения листериозом в Андалусии на юге Испании, передает агентство Efe.

Ранее сообщалось, что в автономном сообществе Андалусия листериозом заразились не менее 80 человек, 56 из них были госпитализированы. Министр здравоохранения, потребления и социального обеспечения Мария Луиса Карседо объявила о общенациональной санитарной тревоге.

Согласно данным агентства, первой жертвой стала 90-летняя женщина, которая, по словам Сиснероса, съела мясной рулет марки La Mecha, являющийся источником распространения инфекции. (РИА Новости)