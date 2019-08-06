В Испании завели дело на Михаила Фридмана

Специальная антикоррупционная прокуратура Испании потребовала в понедельник, 5 августа, от Национальной судебной палаты (НСП) незамедлительно вызвать на допрос российского олигарха Михаила Фридмана, который подозревается в умышленном разорении испанской корпорации Zed Worldwide для ее последующего приобретения за 20 миллионов евро — по цене значительно ниже рыночной. Эту информацию, опубликованную электронной версией газеты ABC и другими изданиями, подтвердил DW представитель прокуратуры.

Прокурор Хосе Гринда, считающийся главным специалистом по так называемой «русской мафии» в Испании, утверждает в направленном в НСП  постановлении, что именно Фридман, который в 2013 году стал главным кредитором Zed Worldwide, «пользовался привилегированным правом влиять на ее решения». Он «фактически управлял событиями, приведшими к крупным  материальным потерям ее испанских акционеров».

| 2019-08-06T00:46:54+00:00 6 августа 2019, 06:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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