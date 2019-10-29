В Испании задержан разыскиваемый по всей Европе преступник

Один из самых разыскиваемых в Европе преступников, чье имя фигурировало в списке Европола, задержан в Испании, сообщает Национальная полиция.

В ночь со 2 на 3 апреля 2013 года несколько вооруженных людей (по данным правоохранительных органов, от пяти до семи) напали на штаб-квартиру охранной компании по перевозке денег в Люксембурге. При нападении они использовали взрывчатые вещества, чтобы взломать двери, однако добраться до бункера, где хранились деньги, им не удалось.

Между нападавшими и прибывшей на место полицией произошла перестрелка, преступникам удалось скрыться и пересечь границу с Бельгией.

Задержанный может быть приговорен в Люксембурге к 22 годам заключения. Он был задержан в Марбелье (провинция Малага, автономное сообщество Андалусия), где отмечал свой день рождения. При нем были найдены фальшивые французские документы.