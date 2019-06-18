В Испании задержали судно с десятью тоннами гашиша

Торговое судно ELG под молдавским флагом, на борту которого обнаружено десять тонн гашиша, задержано в Испании, сообщает Налоговая служба страны.
Судно, на борту которого находились восемь членов экипажа, все украинцы, было задержано в 98 морских милях от Картахены (автономное сообщество Мурсия), передает РИА Новости.
Расследование началось шесть месяцев назад, когда у Управления морской разведки таможенного контроля появились подозрения о незаконной деятельности этого судна, после этого за ним была установлена слежка. В операции принимали участие итальянские, французские и турецкие власти.
В результате обыска на корабле было обнаружено 350 тюков с гашишем, общим весом около 10 тонн.
Основной поток гашиша из Северной Африки в Европу идет сначала через западную часть Средиземного моря, а затем в Восточную часть. Только в прошлом году на этом пути было проведено шесть задержаний судов, изъято 37 тонн гашиша.
| 2019-06-18T22:58:49+00:00 19 июня 2019, 03:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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