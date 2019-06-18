В Испании задержали судно с десятью тоннами гашиша

В результате обыска на корабле было обнаружено 350 тюков с гашишем, общим весом около 10 тонн.

Основной поток гашиша из Северной Африки в Европу идет сначала через западную часть Средиземного моря, а затем в Восточную часть. Только в прошлом году на этом пути было проведено шесть задержаний судов, изъято 37 тонн гашиша.