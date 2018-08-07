В Испании за два дня от жары погибли шесть человек

По меньшей мере шесть человек погибли из-за жары, которая охватила Испанию на этой неделе. Столбики термометров показывают аномальные температуры, достигающие 40 градусов по Цельсию, сообщает Indigo.

Так, по информации издания, 81-летний мужчина погиб от теплового удара в районе Эстремадуры, к западу от столицы Испании Мадрида. По той же причине в провинции Касерес умер 40-летний немецкий паломник.

Чиновники заявили, что еще два человека, вероятно, бездомные, умерли в больнице в Барселоне после того, как они были найдены без сознания на улице.

В городе Мурсия на северо-востоке Испании 78-летний мужчина скончался во время работ на ферме, а 48-летний мужчина скончался на шоссе. Оба мужчины умерли в прошлую среду из-за высоких температур.

Кроме того, организация по защите безопасности жизнедеятельности объявила о том, что две женщины в возрасте 83 и 22 года, гражданки Португалии и Испании соответственно, остаются госпитализированными на юго-востоке страны, где десяток других людей лечат от обезвоживания.

Согласно метеорологическим прогнозам, температура начнет снижаться со вторника из-за прохладного циклона с Атлантического океана.

Напомним, от жары страдают и другие страны Европы — так, в Испании и Португалии прогнозируется повышение температуры воздуха до +47, а во Франции из-за аномально жаркой погоды пришлось остановить работу четырех энергоблоков на атомных электростанциях.

62 просмотров