В Испании выбрали преемника Рахоя

Председателем консервативной Народной партии (НП) в Испании избран 37-летний Пабло Касадо. В Мадриде в субботу, 21 июля, кандидатуру Касадо поддержал 1 701 участник съезда партии, а за его соперницу, бывшую замглавы правительства Сорайю Саэнс, проголосовали 1 250 человек.Испания,

Касадо, имеющий экономическое и юридическое образование, называл себя «кандидатом, несущим обновление». Его победа на голосовании говорит о смене поколений в НП, отмечает информагентство AFP.

Касадо сменил на посту главы НП Мариано Рахоя, который ушел с этой должности после того, как 1 июня его правительству был вынесен вотум недоверия. Причиной стал коррупционный скандал, в котором были замешаны бывшие деятели НП. Инициатором голосования стал лидер оппозиционной Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес, впоследствии назначенный новым премьер-министром Испании.

Санчес, от чьей партии в парламент входят лишь 85 депутатов, намерен руководить страной с опорой на тех же политиков, у которых он нашел поддержку при выносе вотума недоверия правительства Рахоя — левых популистов из партии «Подемос» (71 депутат) и мелких парламентских групп, представляющих баскских и каталонских сепаратистов.

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