В Испании в баре произошла стрельба, есть жертвы

В испанской провинции Вальядолид мужчина открыл стрельбу в баре. В результате один человек погиб и трое пострадали, передает в воскресенье, 19 августа, издание El Norte de Castilla.

Отмечено, что инцидент произошел в муниципалитете Кастрильо-Техеро, где проживают около 200 человек.

«Мужчина, который находился там в отпуске, вошел в бар около 6:00 и открыл стрельбу. Он был задержан через несколько часов в его доме в Вальядолиде», — говорится в сообщении.

По данным источника издания, поводом для стрельбы послужили возникшие ранее разногласия.

Согласно сообщению экстренных служб автономии Кастилия и Леон, от полученных ран умер мужчина 46 лет. Трое пострадавших — мужчины 50 лет, 51 года и 58 лет.

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