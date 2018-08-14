В Испании самолет экстренно сел из-за пассажирки, перевозившей кокаин

Самолет, летевший из Доминиканской Республики в итальянский Милан, экстренно сел в испанском городе Сантьяго-де-Компостела (автономное сообщество Галисия, Испания) из-за почувствовавшей себя плохо пассажирки.

Причиной стало то, что в ее желудке разорвались пакетики с кокаином, которые она проглотила, чтобы незаконно ввезти запрещенные вещества в Европу.

Как сообщает агентство Efe, 23-летняя пассажирка перевозила около килограмма наркотиков, в общей сложности 56 небольших пакетиков по 15 граммов в каждом.

Женщину доставили в больницу и сделали операцию. Теперь ее допрашивает полиция.

Вскоре после приземления самолет авиакомпании Blue Panorama вылетел к месту назначения.

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