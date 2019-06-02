В Испании россиянку признали мужчиной

Переехавшая в Испанию россиянка Юлия Савиновских, у которой изъяли приемных детей после удаления груди, заявила, что психиатры признали ее мужчиной и разрешили сделать операцию по смене пола.

Громкий случай изъятия детей из семьи Савиновских произошел в Екатеринбурге. По словам матери, двух приемных детей забрали у нее после того, как она сделала операцию по удалению молочных желез. Сообщалось, что органам опеки якобы не понравилось, что Савиновских под мужским псевдонимом писала в интернете рассказы о жизни трансгендера. Сама женщина отмечала, что пол менять не собирается. Власти заявляли, что детей изъяли из-за болезни женщины, при которой усыновлять не разрешается. Адвокат Савиновских опровергал наличие подобного заболевания.

Осенью 2018 года Савиновских вместе с детьми уехала из России в Испанию, а в декабре в интервью изданию Insider назвала себя транссексуальным мужчиной по имени Фрэнсис.