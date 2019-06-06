В Испании расследуют дело Johnson & Johnson о дефектных протезах

Национальная судебная коллегия Испании проводит расследование в отношении одной из крупнейших фармацевтических компаний в мире Johnson & Johnson в связи с продажей бракованных протезов тазобедренного сустава, которые были имплантированы пациентам в десятках стран, включая Испанию, сообщает издание Pais, передает РИА Новости.

По данным газеты, «протезы … выделяют вредные для здоровья металлические вещества», и компания уже выплатила компенсацию на сумму 120 миллионов долларов только в США.

Сегодня суд обнародовал все процедуры, которые проводились после подачи жалобы в августе 2017 года от группы из 63 человек.

Суд уже вызывал для дачи показаний трех экс-президентов и уполномоченного представителя Johnson & Johnson в Испании, однако, все они воспользовались правом не свидетельствовать. Кроме того, расследование коснулось и инженеров, которые разработали протезы, и других руководителей компании. Истцы требуют привлечь их к ответственности за мошенничество с отягчающими обстоятельствами, связанное с предметами медицинского назначения.

| 2019-06-06T22:13:12+00:00 6 июня 2019, 23:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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