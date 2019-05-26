В Испании проходят региональные и коммунальные выборы

В Испании в воскресенье, 26 мая, параллельно с выборами в Европарламент проходят выборы в местные органы власти, а также в региональные парламенты 13 из 17 областей.

Как отмечают наблюдатели, это голосование станет «лакмусовой бумажкой» для уровня поддержки Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), генсек которой Педро Санчес в настоящее занимает должность премьер-министра и ведет переговоры об образовании нового правительства. По данным опросов, социалисты лидируют в большинстве регионов страны, где проходит голосование, сообщает dw.com.

На досрочных выборах в парламент Испании в конце апреля правившая ранее ИСРП набрала больше всего голосов, но несмотря на это она не получила большинство мандатов в парламенте. В качестве союзников социалистов могут выступить левые популисты из партии «Подемос» («Мы можем»).

| 2019-05-26T15:46:03+00:00 26 мая 2019, 16:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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