В Испании проходят региональные и коммунальные выборы

Как отмечают наблюдатели, это голосование станет «лакмусовой бумажкой» для уровня поддержки Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), генсек которой Педро Санчес в настоящее занимает должность премьер-министра и ведет переговоры об образовании нового правительства. По данным опросов, социалисты лидируют в большинстве регионов страны, где проходит голосование, сообщает dw.com.

На досрочных выборах в парламент Испании в конце апреля правившая ранее ИСРП набрала больше всего голосов, но несмотря на это она не получила большинство мандатов в парламенте. В качестве союзников социалистов могут выступить левые популисты из партии «Подемос» («Мы можем»).