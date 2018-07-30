В Испании продолжается забастовка таксистов против Uber и Cabify

Забастовка таксистов против онлайн-сервисов пассажирских автоперевозок Uber и Cabify продолжается в Испании. Водители хотят добиться ограничений на выдачу специальных лицензий, которыми пользуются работники этих сервисов.

Изначально стачка началась в Барселоне и должна была продолжаться лишь два дня. Тем не менее, когда таксистам в Барселоне не удалось добиться желаемого, они объявили о бессрочной забастовке. В частности, работники отрасли перекрыли одну из улиц в центральном районе города.

Вскоре акцию барселонских водителей поддержали их коллеги из Мадрида. Это привело к том, что в международных аэропортах городов исчезли такси, в связи с чем в Государственном управлении аэропортов (AENA) королевства призвали пассажиров, которым необходимо добираться до или из воздушных гаваней, пользоваться другим видом транспорта. Таксисты из других городов Испании, в том числе из Малаги, Севильи, Валенсии, Аликанте и Сарагосы вскоре объявили о своей поддержке стачки против Uber и Cabify.

Бастующие обещают устроить больше акций, если министерство развития страны будет игнорировать их требования. Кроме того, водители в Барселоне пригрозили возможностью заблокировать границу с Францией или перекрыть движение в районе порта Барселоны, если не будет достигнуто соглашение с властями Испании. Встреча между профсоюзами и представителями минразвития страны должна состояться в понедельник. Ожидается, что ведомство предложит передать на местный уровень — автономным областям — полномочия по выдаче лицензий онлайн-сервисам.

Ранее испанские таксисты уже неоднократно устраивали различные акции против «растущей недобросовестной конкуренции» Uber и Cabify. Помимо королевства, демонстрации против деятельности таких онлайн-сервисов проходили в других европейских странах, в том числе в Венгрии, Италии, Португалии и Франции.

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