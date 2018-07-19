В Испании появились сувенирные банкноты номиналом в ноль евро

Коллекция Euro Souvenir 2018 года пополнилась банкнотами с изображением памятников испанского культурного наследия, сообщает Noticia.
Банкноты с изображением акведука в Сеговии, арены Лас-Вентас, ворот Алькала и зооаквариума в Мадриде, барселонского дома Батльо и Кафедрального собора Бургоса можно приобрести на территории памятников.

Стоимость сувенира — 2 евро. Они напечатаны на настоящей бумаге для денег и имеют все защитные элементы: водяные знаки, медную нить, рельефную печать, голограммы, прозрачные окна, флуоресцентные чернила и уникальный серийный номер.

 

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| 2018-07-19T08:22:03+00:00 19 июля 2018, 12:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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