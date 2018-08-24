В Испании планируют вынести останки Франко из мавзолея

Правительство Испании приняло декрет о перезахоронении останков бывшего лидера страны Франсиско Франко. Такое решение было принято после нескольких десятилетий споров в обществе и во властных кругах — однако для вступления в силу документ должен получить поддержку парламента.

Останки Франко после его смерти были захоронены в Долине Павших, монументальном комплексе в 60 км от Мадрида, который строился по приказу самого диктатора после окончания гражданской войны 1936-39 годов. В Долине захоронены более 34 тысяч человек с обеих воюющих сторон.

Как заявила в пятницу вице-премьер правительства Испании Кармен Кальво, нынешнее место захоронения Франко «демонстрирует отсутствие уважения к миру и жертвам, которые там захоронены».

Документ вносит изменения в закон об исторической памяти, принятый в 2007 году и предполагающий избавление от символов франкизма. Теперь декрет должен быть одобрен конгрессом депутатов.

Премьер-министр страны Педро Санчес, пришедший к власти в июне этого года, ранее заявлял, что перезахоронение Франко поможет примирить испанцев в их отношении к прошлому.

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