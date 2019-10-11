В Испании перезахоронят останки диктатора Франко

Останки диктатора Франсиско Франко (годы правления 1939-1975) перезахоронят до 25 октября, сообщила и.о. вице-премьера правительства Испании Кармен Кальво, сообщает РИА Новости.

По ее словам, точную дату эксгумации правительство сообщит семье Франко за 48 часов до процедуры. «Двадцать пятое число – это крайний срок», — сообщила Кальво на пресс-конференции по итогам заседания кабинета министров, на котором было принято соответствующее решение.

«Мы хотим, чтобы это произошло не позже 25 (октября), чтобы эта ситуация не совпала с избирательной кампанией», — пояснила она.

| 2019-10-11T16:06:11+00:00 11 октября 2019, 18:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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