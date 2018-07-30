В Испании открыли необычный музей мумий

В испанском муниципалитете Кинто в здании церкви Асунсьон открылась необычная экспозиция – музей естественных  мумий, сообщает Euromag.

Все мумии были обнаружены прямо там же, при раскопках церкви, и сохранились они естественным путем, без вмешательства человека.

Церковь Асунсьон сама по себе является историко-культурным памятником, а последние три года здесь обустраивался новый музей. Помимо мумий на выставке демонстрируются хорошо сохранившиеся в тех же могилах находки: одежда, обувь, украшения и другие предметы.

 

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| 2018-07-30T07:14:51+00:00 30 июля 2018, 11:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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