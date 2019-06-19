В Испании обезвредили группировку, финансировавшую террористов в Сирии

Задержания и обыски во вторник были произведены в Мадриде, Валенсии и Толедо, в операции приняли участие 350 сотрудников правоохранительных органов, к операции был подключен Европол. Помимо десяти задержанных под подозрением находятся еще двенадцать человек, передает РИА Новости.

Во главе организации стоял семейный клан выходцев из Сирии, который через свои легальные компании в Испании занимался подделкой финансовых документов. В них члены группировки указывали более низкие суммы, а разница доходов шла в «черную кассу», откуда часть денег разными способами переправляли в сирийский Идлиб, где жили родственники хозяев компании, связанные с «Аль-Каидой»*.

В апреле прошлого года задержанные смогли наладить транспортное сообщение своих товаров по маршруту Дамаск-Хама-Идлиб, а оттуда в Турцию, воспользовавшись связями с террористическими формированиями, говорится в сообщении МВД.