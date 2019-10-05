В Испании наркоторговцы спасли полицейских

Наркоторговцы в Испании пришли на выручку сотрудникам Гражданской гвардии после того, как их лодки столкнулись и полицейские оказались за бортом, сообщает агентство Europa Press.

Полиция проводила операцию по задержанию преступников у берегов провинции Малага. Правоохранители начали преследовать катер с четырьмя людьми на борту, «подозреваемыми в транспортировке наркотиков», однако погоня завершилась аварией. Лодки столкнулись на большой скорости, трое полицейских оказались за бортом.

Экипаж полицейского вертолета, участвовавшего в операции, расценил ситуацию как опасную для жизни сотрудников и с помощью микрофона призвал преступников прийти на помощь. Спасенные из воды полицейские арестовали своих спасителей, изъяв три тонны гашиша. (РИА Новости)

| 2019-10-05T14:51:28+00:00 5 октября 2019, 17:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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