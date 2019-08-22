В Испании еще один человек умер от листериоза

Второй летальный случай, вызванный листериозом, зарегистрирован в Испании, передает агентство Europa Press со ссылкой на заявление главного управления общественного здравоохранения.

Ранее сообщалось, что первой жертвой листериоза стала 90-летняя женщина. Она скончалась в одной из больниц Андалусии.

По данным издания, в этот раз речь идет о 62-летнем мужчине, который скончался в ночь на четверг в больнице города Торрелавега в провинции Кантабрия (автономное сообщество Кантабрия). Согласно заявлению, данная смерть не связана со вспышкой листериоза в Андалусии, причиной которой стал мясной рулет марки La Mecha.

Ранее сообщалось, что число заболевших листериозом в автономном сообществе Андалусия на юге Испании превысило 130 человек. Испанский министр здравоохранения, потребления и социального обеспечения Мария Луиса Карседо объявила об общенациональной санитарной тревоге.